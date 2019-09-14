Соглашение о сотрудничестве подписано между пензенским правительством и филиалом «РЖД» Медицина

Пенза, 14 сентября 2019. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве заключено между правительством Пензенской области и центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД».

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев и начальник дирекции Елена Жидкова в ходе официального мероприятия в честь завершения капитального ремонта лечебного корпуса клинической больницы «РЖД-Медицина» в Пензе в минувшую пятницу, 13 сентября.

Тем самым стороны подтвердили взаимную заинтересованность в совместной работе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основная цель соглашения — повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой населению Пензенской области.