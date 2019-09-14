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Соглашение о сотрудничестве подписано между пензенским правительством и филиалом «РЖД»

12:03 | 14.09.2019 | Медицина

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Пенза, 14 сентября 2019. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве заключено между правительством Пензенской области и центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД».

Соглашение о сотрудничестве подписано между пензенским правительством и филиалом «РЖД»

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев и начальник дирекции Елена Жидкова в ходе официального мероприятия в честь завершения капитального ремонта лечебного корпуса клинической больницы «РЖД-Медицина» в Пензе в минувшую пятницу, 13 сентября.

Тем самым стороны подтвердили взаимную заинтересованность в совместной работе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основная цель соглашения — повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой населению Пензенской области.

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