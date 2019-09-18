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В Пензенской области закупят транспорт для доставки пожилых сельчан в больницы

18:07 | 18.09.2019 | Медицина

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Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Транспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения будет приобретен в Пензенской области за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

В Пензенской области закупят транспорт для доставки пожилых сельчан в больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области в 2019 году будет приобретено 32 единицы автотранспорта для доставки граждан старше 65 лет в медицинские учреждения. Из федерального бюджета выделено 42 млн. 950 тыс. рублей», — сказал он в ходе совещания, которое глава Минтруда России Максим Топилин провел в режиме видеоконференцсвязи в среду, 18 сентября.

Как пояснили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, в рамках проекта «Старшее поколение» в регионе внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Одной из задач является развитие деятельности мобильных бригад для доставки проживающих в сельской местности лиц старше 65 лет в медицинские организации с целью проведения дополнительных профилактических осмотров.

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