Стилиди и Хасанов посетили мероприятия в честь 75-летия онкослужбы Пензенской области Медицина

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Главные онкологи Минздрава России и Приволжского федерального округа — Иван Стилиди и Рустем Хасанов — стали почетными гостями мероприятий, посвященных 75-летию онкологической службы Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

Они приняли участие в работе научно-практической конференции «Актуальные вопросы онкологической службы» в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

На ней собрались ведущие специалисты со всей страны. В их числе — онкологи, химиотерапевты, радиологи, хирурги, маммологи, урологи, гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие врачи.

Обращаясь к собравшимся, министр здравоохранения региона Александр Никишин отметил, что онкологическая служба Пензенской области прошла в своем развитии большой путь.

«Сегодня онкологический диспансер является крепкой научной базой. Благодаря современной диагностике, внедрению новейших методов лечения и реабилитации многие онкологические заболевания успешно лечатся, но проблема требует повышенного внимания, обмена опытом, объединения усилий специалистов. Только сообща мы сможем успешно решать такую сложную и без сомнения социально значимую проблему», — сказал он.

История онкослужбы Пензенской области берет свое начало в 1944 году, когда в регионе был организован первый пункт, в котором работали два онколога, рентгенолог, фельдшер, медицинские сестры и санитарка.

В 1946 году начали работать онкопункты в Сердобске, Каменке и Кузнецке, а в 1949 — на базе областной больницы было развернуто 20 специализированных коек.