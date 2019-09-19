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Более 40 пензенцев стали почетными донорами России

19:01 | 19.09.2019 | Медицина

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Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. 44 жителя Пензенской области пополнили ряды почетных доноров России.

Более 40 пензенцев стали почетными донорами России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Нагрудные знаки вручены им в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в областном клиническом центре крови в четверг, 19 сентября.

«Донорство — это, безусловно, подвиг во имя других. Ваша кровь заставляет сердца спасенных биться с новой силой. Ваша кровь — великая ценность. И чем щедрее вы дарите ее другим людям, тем больше счастливых минут, улыбок и радости становится вокруг нас», — сказала главный врач центра Татьяна Крылова, обращаясь к собравшимся.

По данным министерства здравоохранения Пензенской области, в настоящее время в регионе проживают более 4,5 тыс. граждан, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

Они имеют право на внеочередное лечение в государственных организациях здравоохранения в рамках программы госгарантий, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок в санатории, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время года и денежную выплату, размер которой в 2019 году составляет 14 тыс. 145 рублей 98 копеек.

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