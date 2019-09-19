Неврологи и сосудистые хирурги будут вести прием в пензенских поликлиниках 21 сентября Медицина

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Дополнительный день приема неврологов и сосудистых хирургов будет организован в поликлиниках Пензенской области в предстоящую субботу, 21 сентября.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, к неврологам открыта запись в Пензе, Башмаково, Белинском, Бессоновке, Городище, Земетчино, Иссе, Каменке, Колышлее, Кузнецке, Лунино, Мокшане, Нижнем Ломове, Никольске, Сердобске, Сосновоборске, Тамале, Шемышейке, Русском Камешкире, Малой Сердобе, Наровчате и Неверкино.

К сосудистым хирургам пациенты смогут попасть на прием в двух поликлиниках Пензы — №3, а также при областной больнице имени Н.Н. Бурденко.

Запись на прием ведется через интернет.