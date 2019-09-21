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В Пензе с педагогами и родителями школьников обсудят вопросы сохранения здоровья

11:15 | 21.09.2019 | Медицина

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Пенза, 21 сентября 2019. PenzaNews. Областной форум «Актуальные вопросы сохранения здоровья» пройдет в корпусе Института регионального развития на улице Чаадаева в Пензе в предстоящую среду, 25 сентября.

В Пензе с педагогами и родителями школьников обсудят вопросы сохранения здоровья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области, участниками мероприятия станут педагоги и родители учащихся школ региона.

«На форуме будут рассмотрены актуальные вопросы укрепления индивидуального и формирования системы общественного здоровья», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что заместитель главного врача центра медицинской профилактики Ирина Пузракова остановится на теме общественного здоровья, а также назовет основные причины смертности населения трудоспособного возраста; главврач офтальмологической больницы Рашид Галеев посвятит свое выступление заболеваниям органов зрения у детей и подростков; заместитель руководителя клинического центра специализированных видов медпомощи Джамиля Курмаева обратит внимание аудитории на важность профилактики гриппа в осенний период.

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