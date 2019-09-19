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Главврачи пензенских больниц отчитаются перед жителями до 20 октября

14:55 | 23.09.2019 | Медицина

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Главные врачи учреждений здравоохранения Пензенской области должны представить населению отчеты о своей работе до 20 октября. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

Главврачи пензенских больниц отчитаются перед жителями до 20 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Спланируйте в октябре месяце, до 20 октября, отчет главных врачей перед населением», — сказал он, обращаясь к министру здравоохранения региона Александру Никишину в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 23 сентября.

Иван Белозерцев напомнил, что на таких мероприятиях также должны присутствовать участковые врачи.

«Такую практику я ввел. И в позапрошлом, и в прошлом году такие отчеты состоялись. На этих отчетах должен присутствовать где министр, где замминистра, где начальник управления министерства. Главные врачи лично должны отчитываться о проделанной работе в городе, в районе, отвечать на вопросы граждан», — отметил губернатор.

По мнению Ивана Белозерцева, это даст возможность собрать от граждан жалобы, проанализировать и отреагировать на них.

«График проведения отчетов [...] мне представить до конца недели», — поручил он заместителю руководителя аппарата – начальнику управления по обеспечению деятельности губернатора Алексею Панину.

Глава региона добавил, что в ближайший месяц планирует вплотную заняться посещением больниц и анализом ситуации в сфере здравоохранения.

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