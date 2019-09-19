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Создание медкабинетов на пензенских предприятиях «идет со скрипом» — министр

15:16 | 23.09.2019 | Медицина

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Работа по созданию медицинских кабинетов на крупных предприятиях в Пензенской области «идет со скрипом». Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Создание медкабинетов на пензенских предприятиях «идет со скрипом» — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По созданию медицинских кабинетов на предприятиях работа началась. Она идет со скрипом с таким, но она началась, самое главное», — сказал глава регионального Минздрава в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 23 сентября.

Он напомнил, что по Трудовому кодексу РФ медицинское обеспечение сотрудников ложится на работодателя.

«Финансирование деятельности здравпунктов — содержание, заработная плата медицинских работников — осуществляется за счет собственных средств предприятий вне зависимости от ведомственной принадлежности», — пояснил он.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов отметил, что всего на промышленных предприятиях региона в настоящее время функционирует 37 медпунктов.

«Должен сказать, что еще совсем недавно их было 50, но проблема, с которой столкнулись все предприятия не очень давно, это [новые] требования к лицензированию этих медицинских пунктов», — подчеркнул он.

Валерий Беспалов добавил, что в 2019 году число здравпунктов планируется вернуть к исходной цифре.

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