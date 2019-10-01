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В Пензе по четвергам будут проводить открытые лекции на тему здоровья

14:55 | 01.10.2019 | Медицина

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Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Цикл еженедельных открытых лекций на тему здоровья, которые будут проводиться в Пензе по четвергам, стартует 3 октября.

В Пензе по четвергам будут проводить открытые лекции на тему здоровья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, встречи врачей с гражданами в таком формате призваны повысить уровень информированности населения о способах укрепления своего организма.

Первая лекция состоится в большом конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Она будет посвящена профилактике гриппа.

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева расскажет о возможных осложнениях и преимуществах вакцинации.

Все желающие смогут на месте сделать прививку. Для этого при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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