В Пензе по четвергам будут проводить открытые лекции на тему здоровья Медицина

Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Цикл еженедельных открытых лекций на тему здоровья, которые будут проводиться в Пензе по четвергам, стартует 3 октября.

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Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, встречи врачей с гражданами в таком формате призваны повысить уровень информированности населения о способах укрепления своего организма.

Первая лекция состоится в большом конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Она будет посвящена профилактике гриппа.

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева расскажет о возможных осложнениях и преимуществах вакцинации.

Все желающие смогут на месте сделать прививку. Для этого при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.