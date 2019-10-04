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Мобильный пункт тестирования на ВИЧ посетит пять городов Пензенской области

08:41 | 04.10.2019 | Медицина

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Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область включена в маршрут всероссийской акции министерства здравоохранения России «Тест на ВИЧ: экспедиция-2019».

Мобильный пункт тестирования на ВИЧ посетит пять городов Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ее рамках мобильный пункт тестирования на ВИЧ проследует через 191 город. Согласно анонсу, в их числе — Каменка, Кузнецк и Сердобск, где проверить свой статус и получить консультацию можно будет 15 октября, а также Заречный и Пенза, где мобильный пункт будет действовать 16-го числа.

Места остановки специально оборудованного автомобиля станут известны позднее.

Ежегодная всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция-2019» стартовала в Севастополе 17 июня и завершится в Москве 5 ноября. Она проводится в партнерстве с «Горьковским автомобильным заводом» («ГАЗ»).

В ее рамках мобильные пункты тестирования — брендированные автомобили белого цвета — проедут через 191 город в 40 регионах.

Их остановки у железнодорожных и автовокзалов, торговых центров, в парках и скверах позволят людям быстро, анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус и получить интересующую информацию.

По замыслу организаторов, акция привлечет внимание тех, кто в обычной жизни не задумывается о прохождении тестирования.

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