В Пензе ко Всемирному дню борьбы с инсультом приурочат профилактические акции Медицина

Пенза, 6 октября 2019. PenzaNews. Несколько профилактических акций, направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, будет приурочено в Пензе к Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, по понедельникам — 7, 14, 21 и 28 октября — с 9.00 до 12.00 на территории автовокзала будут работать специалисты центра медицинской профилактики.

Они помогут всем желающим выявить факторы риска развития инсульта, среди которых гипертония, избыточная масса тела, низкая физическая активность, нерациональное питание, наличие вредных зависимостей и другие. Также врачи дадут рекомендации о способах коррекции отклонений.

По официальной информации, за восемь месяцев 2019 года от острого нарушения мозгового кровообращения умерли 986 жителей Пензенской области, из них 131 человек трудоспособного возраста.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Его результатом должно стать сокращение показателя смертности населения Пензенской области от инсультов со 110,5 до 84,6 на 100 тыс. населения.