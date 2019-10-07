В Пензенской области выяснят, кто из главврачей открыл частные клиники и на какие деньги Медицина

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил начальнику управления по контролю за исполнением управленческих решений регионального правительства Игорю Пензину проанализировать, кто из главных врачей бюджетных учреждений здравоохранения является владельцем частных клиник или медкабинетов.

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«Если эти кабинеты и частные клиники есть, то сразу возникает вопрос: а на какие деньги, на какие средства они построены? За заработную плату главного врача это сделать невозможно», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 7 октября.

Кроме того, Иван Белозерцев потребовал проанализировать соотношение уровня зарплат руководящего состава и рядовых врачей в больницах Пензенской области.

«Если там большой перекос, все должно быть откорректировано», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что «социальная справедливость должна торжествовать везде».