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Фонд «Память поколений» передал новое оборудование пензенскому госпиталю ветеранов войн

19:04 | 07.10.2019 | Медицина

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Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Благотворительный фонд «Память поколений» передал медицинское оборудование на сумму более 7,3 млн. рублей пензенскому областному госпиталю для ветеранов войн.

Фонд «Память поколений» передал новое оборудование пензенскому госпиталю ветеранов войн

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Операционный директор некоммерческой организации Надежда Халдеева вручила сертификат на его использование главному врачу госпиталя Владимиру Пузракову, который отметил, что фонд сделал очень нужный и своевременный подарок.

«Оборудование позволило на 100% укомплектовать наше учреждение», — пояснил он.

Так, госпиталь получил, в частности, аппараты для лазерной, ультразвуковой, КВЧ- и ДМВ-терапии, автоматический анализатор глюкозы, лактата и гемоглобина, гематологический анализатор, электрокардиограф и электрокардиостимулятор, эхоэнцефалоскоп для диагностики заболеваний и травм головного мозга.

Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн является основным лечебным учреждением, в котором оказывается стационарная медицинская помощь ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по льготам.

По данным регионального Минздрава, стационар рассчитан на 238 коек и имеет в составе четыре отделения: неврологическое — на 45 коек, два паллиативных — на 100, терапевтическое — на 15, гериатрическое — на 73, а также пять коек сестринского ухода.

С июля 2018 года на базе госпиталя работает геронтологический центр, где осуществляют амбулаторный прием гериатры и неврологи.

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