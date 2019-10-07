Фонд «Память поколений» передал новое оборудование пензенскому госпиталю ветеранов войн Медицина

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Благотворительный фонд «Память поколений» передал медицинское оборудование на сумму более 7,3 млн. рублей пензенскому областному госпиталю для ветеранов войн.

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Операционный директор некоммерческой организации Надежда Халдеева вручила сертификат на его использование главному врачу госпиталя Владимиру Пузракову, который отметил, что фонд сделал очень нужный и своевременный подарок.

«Оборудование позволило на 100% укомплектовать наше учреждение», — пояснил он.

Так, госпиталь получил, в частности, аппараты для лазерной, ультразвуковой, КВЧ- и ДМВ-терапии, автоматический анализатор глюкозы, лактата и гемоглобина, гематологический анализатор, электрокардиограф и электрокардиостимулятор, эхоэнцефалоскоп для диагностики заболеваний и травм головного мозга.

Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн является основным лечебным учреждением, в котором оказывается стационарная медицинская помощь ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по льготам.

По данным регионального Минздрава, стационар рассчитан на 238 коек и имеет в составе четыре отделения: неврологическое — на 45 коек, два паллиативных — на 100, терапевтическое — на 15, гериатрическое — на 73, а также пять коек сестринского ухода.

С июля 2018 года на базе госпиталя работает геронтологический центр, где осуществляют амбулаторный прием гериатры и неврологи.