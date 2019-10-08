Кардиолог Елена Володина прочтет лекцию для жителей Пензы Медицина

Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Заведующая кардиологическим диспансером пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, главный внештатный кардиолог регионального Минздрава Елена Володина прочтет лекцию для жителей в предстоящий четверг, 10 октября.

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Как сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения, она обозначит риски, которые влечет повышенное артериальное давление, пояснит, как предотвратить гипертонию и лечить ее.

Также пришедшие смогут задать интересующие вопросы.

После лекции, которая состоится в конференц-зале поликлиники областной больницы, участники мероприятия смогут получить индивидуальную консультацию Елены Володиной в плановом режиме с назначением всех необходимых методов исследования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 октября 2019 года министерство здравоохранения Пензенской области запустило цикл еженедельных открытых лекций на тему здоровья.

Встречи врачей с жителями в таком формате призваны повысить уровень информированности населения о способах укрепления своего организма. Они проводятся по четвергам.