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Кардиолог Елена Володина прочтет лекцию для жителей Пензы

15:25 | 08.10.2019 | Медицина

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Заведующая кардиологическим диспансером пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, главный внештатный кардиолог регионального Минздрава Елена Володина прочтет лекцию для жителей в предстоящий четверг, 10 октября.

Кардиолог Елена Володина прочтет лекцию для жителей Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения, она обозначит риски, которые влечет повышенное артериальное давление, пояснит, как предотвратить гипертонию и лечить ее.

Также пришедшие смогут задать интересующие вопросы.

После лекции, которая состоится в конференц-зале поликлиники областной больницы, участники мероприятия смогут получить индивидуальную консультацию Елены Володиной в плановом режиме с назначением всех необходимых методов исследования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 октября 2019 года министерство здравоохранения Пензенской области запустило цикл еженедельных открытых лекций на тему здоровья.

Встречи врачей с жителями в таком формате призваны повысить уровень информированности населения о способах укрепления своего организма. Они проводятся по четвергам.

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