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Стали известны места остановки в Пензенской области мобильных пунктов тестирования на ВИЧ

12:45 | 11.10.2019 | Медицина

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Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Мобильные пункты тестирования на вирус иммунодефицита человека сделают остановку в пяти городах Пензенской области в местах с массовым пребыванием людей в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция-2019».

Стали известны места остановки в Пензенской области мобильных пунктов тестирования на ВИЧ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, во вторник, 15 октября, с 12.00 до 18.00 они будут работать в Кузнецке — вблизи торгового центра «Гулливер», в Сердобске — у культурно-досугового объединения, а также в Каменке — неподалеку от магазина «Караван» на улице Центральной.

16 октября в эти же часы мобильные пункты тестирования сделают остановку в Заречном — в районе спортивно-культурного комплекса «Союз», а также в Пензе — вблизи областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

В четверг, 17-го числа, будут подведены итоги тестирования.

Ежегодная всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция-2019» стартовала в Севастополе 17 июня и завершится в Москве 5 ноября. Она проводится в партнерстве с «Горьковским автомобильным заводом» («ГАЗ»).

В ее рамках мобильные пункты тестирования — брендированные автомобили белого цвета — проедут через 191 город в 40 регионах.

Их остановки у железнодорожных и автовокзалов, торговых центров, в парках и скверах позволят людям быстро, анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус и получить интересующую информацию.

По замыслу организаторов, акция привлечет внимание тех, кто в обычной жизни не задумывается о прохождении тестирования.

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