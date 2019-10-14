Жителей Пензы научат ухаживать за пожилыми родственниками Медицина

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Заведующая гериатрическим отделением пензенского областного госпиталя для ветеранов войн, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава региона Елена Гринчук прочтет открытую лекцию о правилах ухода за людьми пожилого возраста.

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Посетить ее смогут люди, ухаживающие за пожилыми родственниками, а также все желающие.

Встреча врача с населением в таком формате будет организована в конференц-зале геронтологического центра госпиталя 17 октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», министерство здравоохранения Пензенской области в октябре 2019 года запустило цикл еженедельных открытых лекций на тему здоровья. Они проводятся в Пензе по четвергам. Тема и место анонсируются заранее.