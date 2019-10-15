«Фармация» открыла аптечный пункт в селе Лермонтово Медицина

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Новый аптечный пункт ОАО «Фармация» торжественно открыт в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области во вторник, 15 октября.

Фото: Penzafarm.com

Официальное мероприятие по этому случаю приурочили к 205-й годовщине со дня рождения поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова, который провел свои детские годы в селе Тарханы — позднее оно было переименовано в его честь.

В церемонии открытия приняли участие официальные лица и жители села.

Обращаясь к собравшимся, директор государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова выразила благодарность руководству фармацевтической компании за поддержку инициативы граждан, которые ранее обратили внимание на необходимость создания в селе аптечного пункта.

В свою очередь глава администрации Белинского района Николай Дружинин отметил личный вклад генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в решение задачи по обеспечению доступности лекарств в сельской местности.

Купить в новом аптечном пункте медикаменты в случае необходимости смогут не только жители Лермонтово, но и многочисленные гости музея-заповедника «Тарханы», который является центром притяжения туристов из разных регионов России, а также из-за рубежа.