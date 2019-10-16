Пензенская область присоединилась к акции «Тест на ВИЧ: экспедиция-2019» Медицина

Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область стала 35-м регионом, в котором прошла акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: экспедиция-2019».

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В ее рамках в среду, 16 октября, мобильные пункты тестирования на ВИЧ работали в Пензе и Заречном. В областном центре брендированная «ГАЗель» располагалась на площади перед зданием драматического театра имени А.В. Луначарского, в закрытом административно-территориальном образовании — вблизи спортивно-культурного комплекса «Союз».

Накануне аналогичные пункты действовали в Кузнецке, Каменке и Сердобске.

Все желающие могли пройти анонимное экспресс-тестрирование и получить консультацию специалиста.

Помимо этого, всероссийская акция предусматривает проведение семинаров для медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов и эпидемиологов. Планируется, что ее итоги будут подведены на завершающем мероприятии в областной филармонии в предстоящий четверг, 17 октября.

Ежегодная всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция-2019» стартовала в Севастополе 17 июня и завершится в Москве 5 ноября. Она проводится в партнерстве с «Горьковским автомобильным заводом» («ГАЗ»).

В ее рамках мобильные пункты тестирования — брендированные автомобили белого цвета — проедут через 191 город в 40 регионах. Их остановки у железнодорожных и автовокзалов, торговых центров, в парках и скверах позволят людям быстро, анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус и получить интересующую информацию.

По замыслу организаторов, акция привлечет внимание тех, кто в обычной жизни не задумывается о прохождении тестирования.