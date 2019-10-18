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В перинатальном центре Пензы устроили экскурсию для беременных

09:02 | 18.10.2019 | Медицина

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Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Пять беременных женщин посетили с экскурсией перинатальный центр пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

В перинатальном центре Пензы устроили экскурсию для беременных

Фото: Health.pnzreg.ru

Заведующий Михаил Беляев разъяснил им, как происходит госпитализация, осмотр и подготовка к родам.

Женщины, из которых четырем предстоит рожать в первый раз, получили возможность задать волнующие вопросы. В частности, их интересовало, можно ли отказаться от эпидуральной анестезии и кто из персонала будет находиться рядом.

В ходе экскурсии Михаил Беляев пригласил посетительниц в родовую палату.

«Таких палат в центре десять, каждая рассчитана на одного человека», — пояснил он, продемонстрировав установленную в помещении аппаратуру.

Особенно беременных впечатлило оборудование для осмотра новорожденных — обычный на вид коврик за считанные секунды нагревается до температуры тела, благодаря чему ребенок не мерзнет.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, эта экскурсия стала третьей по счету. Предполагается, что они будут проводиться до середины декабря.

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