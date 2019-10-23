Ветеран пензенского здравоохранения Анна Волченкова скончалась на 87-м году жизни Медицина

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения Анна Волченкова, проработавшая в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко с 1958 по 2011 годы, скончалась на 87-м году жизни.

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Коллектив Минздрава Пензенской области и представители медицинской общественности региона выразили слова соболезнования родным и близким покойной.

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«Анна Родионовна Волченкова как опытный организатор здравоохранения и врач высшей квалификационной категории всегда занимала активную жизненную позицию. Она являлась депутатом Верховного совета РСФСР в период с 1985 по 1990 годы. В 1983 году ей было присвоено высокое звание «Заслуженный врач РСФСР». Она награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда». В течение своей многолетней деятельности Анна Родионовна воспитала более 70 врачей анестезиологов-реаниматологов. Ряд учеников возглавляют лечебные отделения и учреждения, кафедры, имеют ученые степени», — говорится в некрологе, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

В нем добавляется, что судьба Анны Волченковой служит примером того, как «упорством, трудом, полной самоотдачей можно построить свою жизнь, достойную уважения, преклонения и восхищения».

«Анна Родионовна Волченкова — тот человек, для которого медицина стала образом жизни», — подчеркивается в тексте.

Прощание с ветераном пензенского здравоохранения состоится в ритуальном зале областной больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящий четверг, 24 октября, в 13.00.