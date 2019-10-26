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Под Пензой обсудили проблему аутоиммунных заболеваний

09:32 | 26.10.2019 | Медицина

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Пенза, 26 октября 2019. PenzaNews. Способы профилактики и лечения аутоиммунных заболеваний стали главными темами круглого стола, который прошел в районном доме культуры в Шемышейке Пензенской области.

Под Пензой обсудили проблему аутоиммунных заболеваний

Фото: Health.pnzreg.ru

Его участниками стали врачи, социальные работники, представители Фонда социального страхования, ПФР и общественных организаций.

В центре их внимания были ситуации, при которых иммунная система пациента по ошибке атакует собственные ткани или органы.

При этом специалисты отдельно остановились на психологическом аспекте, поскольку людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями, зачастую нужна поддержка окружающих.

Как отметила председатель региональной общественной организации «Центр по реабилитации больных с нейродегенеративными и аутоиммунными заболеваниями центральной нервной системы «Меценат» Светлана Слюсарева, необходимо, чтобы к оказанию помощи таким пациентам подключилось как можно больше людей.

«Важно объединить усилия пациентских организаций, медицинского сообщества, власти, создать платформу для информирования людей о правильном образе жизни, о новых исследованиях в области аутоиммунных заболеваний, чтобы стать единым целым и оказывать помощь и поддержку нашим пациентам», — цитирует руководителя некоммерческой организации пресс-служба Минздрава Пензенской области.

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