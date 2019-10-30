Дефицит программы госгарантий отрицательно скажется на выделении денег региону — Никишин Медицина

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области на 2020 год с дефицитом финансового обеспечения отрицательно скажется на выделении региону денежных средств из федерального бюджета. Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Никишин.

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«Речь идет об исполнении бюджета здравоохранения на следующий год», — пояснил он в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в минувший вторник, 29 октября.

Александр Никишин обратил внимание на то, что территориальная программа госгарантий сформирована с дефицитом в 918 млн. рублей.

В свою очередь председатель облправительства Николай Симонов признался, что первый раз слышит о том, что выделение региону денег из федерального бюджета будет зависеть от финансирования данной программы.

Александр Никишин объяснил это тем, что такое условие впервые обозначено в 2019 году.

В продолжение темы Николай Симонов предложил предоставить ему исчерпывающую информацию по данному вопросу для принятия дальнейших решений.

«Это болевая точка не только нашего региона», — сказал он, напомнив, что дефицит территориальной программы раньше был значительно больше.

Как уточнила первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, которая также временно исполняет обязанности вице-губернатора, некоторое время назад он достигал 2,6 млрд. рублей.

9 октября 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов соответствующих региональных программ.

Высшим исполнительным органам госвласти субъектов РФ поручено до 1 июля 2020 года принять программы модернизации первичного звена здравоохранения.

До 1 марта Минздрав и Минфин России должны подготовить проекты постановлений правительства страны об утверждении правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов регионам на реализацию программ модернизации первичного звена здравоохранения. В качестве условия выделения таких трансфертов планируется предусмотреть формирование и утверждение субъектами РФ территориальных программ госгарантий без дефицита их финансового обеспечения.