В Пензенскую область поступило два передвижных флюорографа
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Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Два передвижных флюорографических комплекса, приобретенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», поступило в Пензенскую область.
Фото: Health.pnzreg.ru
Их будут использовать пензенская районная и нижнеломовская межрайонная больницы.
«Эти передвижные флюорографы совершенно нового поколения. Комплексы современные, удобные и для пациентов, и для врачей, очень теплые. Есть отдельное место, где можно переодеться. Когда комплекс будет приезжать в населенный пункт, его можно подключать к стационарной электросети», — пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.
Как сообщает пресс-служба ведомства, лечебно-диагностические комплексы будут способствовать раннему выявлению патологий органов дыхания у жителей малых и отдаленных сел, которым не нужно будет ехать в больницу, расположенную на территории райцентра.
Согласно данным портала госзакупок, стоимость каждого передвижного флюорографа составила 11,6 млн. рублей. Их поставку в регион осуществило ОАО «Фармация».