В Пензенскую область поступило два передвижных флюорографа Медицина

Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Два передвижных флюорографических комплекса, приобретенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», поступило в Пензенскую область.

Фото: Health.pnzreg.ru

Их будут использовать пензенская районная и нижнеломовская межрайонная больницы.

«Эти передвижные флюорографы совершенно нового поколения. Комплексы современные, удобные и для пациентов, и для врачей, очень теплые. Есть отдельное место, где можно переодеться. Когда комплекс будет приезжать в населенный пункт, его можно подключать к стационарной электросети», — пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, лечебно-диагностические комплексы будут способствовать раннему выявлению патологий органов дыхания у жителей малых и отдаленных сел, которым не нужно будет ехать в больницу, расположенную на территории райцентра.

Согласно данным портала госзакупок, стоимость каждого передвижного флюорографа составила 11,6 млн. рублей. Их поставку в регион осуществило ОАО «Фармация».