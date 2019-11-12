На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями за три года направят 600 млн. рублей Медицина

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. 600 млн. рублей планируется направить из федерального бюджета на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пензенской области в предстоящие три года. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

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«198 млн. рублей [предусмотрено] на 2020 год, на 2021 год — 154 млн. рублей, на 2022 год — 248 млн. рублей», — уточнила она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на предстоящий трехлетний период, состоявшихся в Законодательном собрании региона во вторник, 12 ноября.

Любовь Финогеева пояснила, что Пензенская область получит данные денежные средства на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По словам министра, благодаря этому финансированию планируется закупить оборудование для регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медучреждений.