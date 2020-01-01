На борьбу с онкологией в Пензенской области за три года направят около 1,3 млрд. рублей Медицина

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Около 1,3 млрд. рублей планируется направить из федерального и регионального бюджетов на реализацию проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Пензенской области в ближайшие три года. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

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«На 2020 год [предусмотрено] 676 млн. рублей, на 2021 год — 279 млн. рублей, на 2022 год — 332 млн. рублей», — уточнила она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на предстоящий трехлетний период, состоявшихся в Законодательном собрании региона во вторник, 12 ноября.

Любовь Финогеева добавила, что 99% денежных средств поступит из федерального бюджета.

По ее словам, благодаря этому в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным.