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Пензенцев пригласили на встречу с врачом, посвященную ревматическим заболеваниям

10:12 | 14.11.2019 | Медицина

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Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Заведующий ревматологическим отделением пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Виктор Комаров прочтет для жителей лекцию, посвященную профилактике ревматических заболеваний в предстоящую пятницу, 15 ноября.

Пензенцев пригласили на встречу с врачом, посвященную ревматическим заболеваниям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Несвоевременная профилактика и диагностика ревматических заболеваний приводят к системным поражениям внутренних органов, таких как сердце, почки, легкие, сосуды и других. Как результат — ранняя инвалидность и сокращение продолжительности жизни», — пояснил он.

Ожидается, что на встрече с пациентами ревматолог остановится на том, как контролировать болезнь и жить нормальной жизнью.

До начала лекции, которая пройдет в поликлинике областной больницы, посетителям будет предложено выявить факторы риска развития ревматических заболеваний, главными из которых являются повышенная масса тела и курение, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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