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Онкобольной кузнечанке пришлось покупать лекарство, которое полагается бесплатно

15:59 | 15.11.2019 | Медицина

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Кузнецк, 15 ноября 2019. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области, страдающая онкологическим заболеванием, на протяжении трех месяцев за свой счет покупала дорогостоящий лекарственный препарат, который полагается ей бесплатно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Онкобольной кузнечанке пришлось покупать лекарство, которое полагается бесплатно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Причиной нарушения ее прав явилось несоблюдение учреждением здравоохранения [ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»] правил подачи в Минздрав области заявки на бесплатное обеспечение лекарствами определенной категории граждан», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после вмешательства прокуратуры больница организовала бесперебойное ежемесячное обеспечение кузнечанки необходимым лекарством, один работник учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.

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