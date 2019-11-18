В Пензе 19 ноября простятся с ветераном здравоохранения Александрой Баскаковой Медицина

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Церемония прощания с ветераном пензенского здравоохранения Александрой Баскаковой, скончавшейся на 84-м году жизни, состоится в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящий вторник, 19 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, траурное мероприятие пройдет с 12.00 до 13.00.

Руководство и коллектив ведомства выразили соболезнования родным и близким покойной.

Баскакова Александра Александровна родилась 26 мая 1936 года.

В 1954 году поступила в Харьковский медицинский институт.

После окончания вуза была направлена на работу в медсанчасть города Чистенево УССР. Затем работала в войсковой части №13/023 Хабаровского края.

С 1968 по 1970 годы трудилась в городищенской больнице сначала врачом-педиатром, затем — заместителем главного врача по лечебной части.

В апреле 1971 года поступила на работу в отдел здравоохранения Пензенского облисполкома.

В 1985 году возглавила врачебно-инспекторский сектор облздравотдела. Оказывала помощь в формировании стандартов качества обследования и лечения пациентов.

В течении 17 лет являлась секретарем коллегии, работала с призывной и допризывной молодежью, была секретарем комиссии по аттестации организаторов здравоохранения, совместно с главными специалистами готовила мероприятия по развитию онкологической, психиатрической, фтизиатрической служб.

Имела многочисленные награды. В их числе — медаль ВДНХ СССР, медали «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», «За доблестный труд», «Ветеран труда».