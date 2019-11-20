В Пензу приедут гериатры и неврологи из Москвы Медицина

Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Визит московских гериатров и неврологов в Пензу ожидается в предстоящую пятницу, 22 ноября.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, специалисты примут участие в мероприятиях, организованных в рамках всероссийского образовательного проекта.

Также они проведут занятие для пензенцев в возрасте старше 60 лет на базе пензенского областного госпиталя для ветеранов войн.

Доцент кафедры болезней старения Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян остановится на проблемах, связанных с нарушением памяти у пожилых. После этого она вместе с другими неврологами проведет консультативный прием.

В мероприятии могут принять участие все желающие.

Запись ведется по телефонам, указанным на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.