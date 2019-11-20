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Работники пензенского предприятия сдали более 70 литров крови

17:13 | 20.11.2019 | Медицина

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Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Работники АО «Пензенское производственное объединение ЭВТ имени В.А. Ревунова» сдали более 70 литров крови в ходе трехдневной донорской акции, завершившейся в среду, 20 ноября.

Работники пензенского предприятия сдали более 70 литров крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ней приняли участие свыше 160 человек. Сначала им предлагалось заполнить анкету и пройти обследование.

Такие акции проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов, которое было заключено между областным клиническим центром крови и региональным отделением Союза машиностроителей России 2 октября 2018 года.

К настоящему времени организовано более 20 подобных мероприятий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

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