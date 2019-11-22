Пензенская область примет участие в пилотном проекте по обеспечению граждан лекарствами Медицина

Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская область примет участие в пилотном проекте модернизации системы лекарственного обеспечения граждан, рассчитанного на период с 2020 по 2022 годы.

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«Граждане, перенесшие острые сердечно-сосудистые заболевания, будут обеспечиваться лекарственными препаратами в амбулаторных условиях», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в федеральном бюджете на эти цели для региона предусмотрено по 159 млн. рублей ежегодно.

«Для Пензенской области сокращение количества смертей от болезней системы кровообращения является залогом стабилизации уровня общей смертности населения», — отметили в Минздраве.

В пресс-службе выразили надежду на то, что реализация пилотного проекта позволит увеличить количество граждан, которые будут обеспечиваться лекарствами бесплатно.