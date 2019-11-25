Диспансеризация помогла выявить сердечно-сосудистые заболевания почти у 4 тыс. пензенцев Медицина

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Сердечно-сосудистые заболевания выявлены у 3 тыс. 668 жителей Пензенской области, прошедших диспансеризацию с января по октябрь 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава, это составляет около 3% от количества тех, кто прошел профилактический осмотр за десять месяцев — их насчитывается 161 тыс. 748 человек.

Злокачественные новообразования выявлены у 469 человек, сахарный диабет — у 449, болезни органов дыхания — у 695.

Как и в предыдущие годы, доминирующими факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний остаются неправильное питание, недостаточная физическая активность, избыточная масса тела и ожирение, а также повышенное артериальное давление.