В Пензенской области впервые выявлен случай заболевания лихорадкой денге Медицина

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Первый в истории региона завозной случай заболевания лихорадкой денге выявлен в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, житель Пензы, отдыхавший на Мальдивах в ноябре, был госпитализирован в клинический центр специализированных видов медицинской помощи с жалобами на высокую температуру тела, выраженную общую слабость и сыпь на ногах.

«Диагноз подтвержден лабораторно в Новосибирске, куда был отправлен анализ крови на исследование в референс-центр по мониторингу за экзотическими, редко встречающимися и новым инфекционным болезнями», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день пациент выписан в удовлетворительном состоянии, вместе с тем в центре на стационарном лечении находится еще один больной с подозрением на лихорадку денге.

Лихорадка денге — опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах со субтропическим и тропическим климатом. Переносчиками вируса являются инфицированные комары.

В России регистрируются завозные случаи заболевания. С 2011 года ежегодно их выявляется от 63 до 170.

Первые симптомы — высокая температура, ломота в теле, выраженная слабость, тошнота и рвота, сыпь на коже. Инкубационный период длится до 14 дней, поэтому признаки болезни появляются не сразу после укуса.