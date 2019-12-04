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Пензенский кластер «Биомед» представил свою продукцию на выставке «Здравоохранение-2019»

09:24 | 04.12.2019 | Медицина

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Москва, 4 декабря 2019. PenzaNews. Предприятия «Титанмед», НПП «МедИнж», «Кардиоплант», «Наномед» и «Эндокарбон» представили образцы своей продукции в рамках единого стенда пензенского промышленного кластера «Биомед» на международной выставке «Здравоохранение-2019» в московском «Экспоцентре».

Пензенский кластер «Биомед» представил свою продукцию на выставке «Здравоохранение-2019». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам коммерческого директора ЗАО «НПП «МедИнж» Андрея Кошкина, компания ежегодно участвует в этом мероприятии, поскольку оно дает возможность найти новых партнеров и расширить географию поставок — каждый раз появляются новые учреждения из России и СНГ, которые начинают применять медицинские изделия пензенского производства в своей клинической практике.

«И в этот раз мы рассчитываем на такие долговременные результаты», — отметил он.

Выставка «Здравоохранение» является одним из ключевых событий международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения», который начал свою работу в Москве 2 декабря и продлится по 6-е число.

В центре внимания его участников находятся актуальные тенденции развития мировой медицины, а также промежуточные итоги реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Участие в мероприятии пензенских предприятий организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального Минпрома.

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