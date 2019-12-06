ЛОР-комбайн поступил в распоряжение детской больницы Кузнецка Медицина

Кузнецк, 6 декабря 2019. PenzaNews. ЛОР-комбайн стоимостью более 2 млн. рублей, приобретенный за счет средств федерального бюджета, поступил в распоряжение межрайонной детской больницы, расположенной в Кузнецке Пензенской области.

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Установка предназначена для эндоскопической диагностики патологических состояний горла, носа, а также заболеваний среднего и наружного уха. Главным отличием такого осмотра для врача является возможность увидеть исследуемые ЛОР-органы изнутри при хорошем освещении, а для пациента — безопасность и безболезненность процедуры.

Видеосистема позволяет получить цветной снимок или видео высокого качества, чтобы оценить положение дел в момент выявления заболевания и после лечения.

Предполагается, что с помощью оборудования также будут проводиться профилактические манипуляции по удалению серной пробки, аспирации содержимого носовых ходов и придаточных пазух, распылению лекарств и промыванию миндалин.

Ранее такие установки поступили в городскую детскую поликлинику и детскую поликлинику каменской межрайонной больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.