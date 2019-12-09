EN
21:05:45 Понедельник, 9 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенских поликлиниках 14 декабря будут вести прием ревматологи и эндокринологи

14:55 | 09.12.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Дополнительный прием ревматологов и эндокринологов будет организован в поликлиниках Пензенской области в предстоящую субботу, 14 декабря.

В пензенских поликлиниках 14 декабря будут вести прием ревматологи и эндокринологи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, получить консультацию эндокринолога пациенты смогут в Пензе — в поликлиниках №№1, 3, 4, 6, 8, 9, 14, в областных больницах имени Н.Н. Бурденко и Н.Ф. Филатова, а также в детской поликлинике на 1-м проезде Рахманинова. Кроме того, такие специалисты будут вести прием в Городище, Кузнецке, Мокшане, Никольске, Сердобске, Шемышейке и в пензенской районной больнице.

Запись к ревматологам открыта в поликлиниках областных больниц имени Н.Н. Бурденко и Н.Ф. Филатова, в детских поликлиниках на 1-м проезде Рахманинова и улице Мира, а также в пензенской районной больнице.

Загрузка...
Читайте также
Жильцам дома на улице Кижеватова в Пензе произведен перерасчет за ЖКУ на 181 тыс. рублей В Пензе мошенник под видом сотрудника МРЭО ГИБДД выманил деньги у предпринимателя
В школах Пензы на карантин закрыли четыре класса Ипотечный портфель ВТБ в Пензенской области вырос на 14%
В Вадинском районе выявлен факт незаконной добычи косули Пензенская прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама