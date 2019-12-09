В пензенских поликлиниках 14 декабря будут вести прием ревматологи и эндокринологи Медицина

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Дополнительный прием ревматологов и эндокринологов будет организован в поликлиниках Пензенской области в предстоящую субботу, 14 декабря.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, получить консультацию эндокринолога пациенты смогут в Пензе — в поликлиниках №№1, 3, 4, 6, 8, 9, 14, в областных больницах имени Н.Н. Бурденко и Н.Ф. Филатова, а также в детской поликлинике на 1-м проезде Рахманинова. Кроме того, такие специалисты будут вести прием в Городище, Кузнецке, Мокшане, Никольске, Сердобске, Шемышейке и в пензенской районной больнице.

Запись к ревматологам открыта в поликлиниках областных больниц имени Н.Н. Бурденко и Н.Ф. Филатова, в детских поликлиниках на 1-м проезде Рахманинова и улице Мира, а также в пензенской районной больнице.