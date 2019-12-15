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Центр челюстно-лицевой хирургии будет создан в Пензе на базе областной больницы

11:50 | 15.12.2019 | Медицина

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Пенза, 15 декабря 2019. PenzaNews. Центр челюстно-лицевой хирургии и реабилитации планируется создать на базе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Центр челюстно-лицевой хирургии будет создан в Пензе на базе областной больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что его специалисты, используя новые технологии, будут лечить пациентов с врожденными патологиями челюстно-лицевой области, травмами и гнойно-воспалительными заболеваниями.

Для этого впервые в регионе будут открыты койки для оказания высококвалифицированной медпомощи детям по профилю «Челюстно-лицевая хирургия».

По информации министерства здравоохранения Пензенской области, в регионе ежегодно отмечается рост количества детей с врожденными патологиями челюстно-лицевой области.

При этом в текущем году врачи больницы имени Н.Н. Бурденко впервые провели операции по новым методикам и технологиям.

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии пензенской областной больницы Марата Лебедева, 23 августа у пятимесячного ребенка была устранена сквозная односторонняя расщелина верхней губы альвеолярного отростка неба, а 26 ноября 6-летнему пациенту выполнена велопластика.

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