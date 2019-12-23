В Пензе сбежавшего из больницы пациента с туберкулезом по решению суда вернули в стационар Медицина

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. 50-летний пациент, ранее сбежавший из пензенской областной туберкулезной больницы, по решению суда вновь помещен в учреждение.

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«Житель села Верхняя Елюзань, состоящий на диспансерном учете у фтизиатра городищенской районной больницы как лицо, страдающее открытой формой туберкулеза, самовольно покинул пензенскую областную туберкулезную больницу, не окончив лечения. Поскольку указанное заболевание представляет опасность для окружающих, прокурор района направил в суд исковое заявление в защиту прав неопределенного круга лиц о принудительной госпитализации этого гражданина для продолжения лечения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что суд удовлетворил исковые требования прокурора, больной возвращен в больницу.