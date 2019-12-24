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В Нижнем Ломове начала работу новая детская поликлиника

18:52 | 24.12.2019 | Медицина

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Нижний Ломов, 24 декабря 2019. PenzaNews. Новая детская поликлиника, построенная по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2022 годы», начала свою работу в городе Нижнем Ломове.

В Нижнем Ломове начала работу новая детская поликлиника

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Трехэтажное здание, которое возведено менее чем за год, соответствует современным стандартам.

Входная группа организована с учетом потребностей маломобильных групп граждан. Обустроена крытая колясочная. Имеются комнаты для игр и кормления младенцев грудью. Действует дневной стационар.

За счет средств федерального и областного бюджетов приобретены рентген-аппарат, ЛОР-комбайн, оборудование для УЗИ, для физиотерапевтических процедур, для работы офтальмолога и стоматолога. На эти цели направлено более 20 млн. рублей.

Закуплена мебель и компьютерная техника для рабочих мест медицинского персонала на 7 млн. рублей. Деньги были выделены из областного бюджета.

В поликлинике работают офтальмолог, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед, гинеколог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики.

Кроме того, по договору, заключенному с областной клинической детской больницей имени Н.Ф. Филатова, ведут прием хирург, уролог и эндокринолог, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

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