EN
18:19:39 Четверг, 9 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенских больницах введены ограничения в связи с гриппом и ОРВИ

17:25 | 09.01.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Медицинские организации Пензенской области перешли с 9 января на особый режим работы в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

В пензенских больницах введены ограничения в связи с гриппом и ОРВИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, введены ограничения на посещение родственниками пациентов, проходящих лечение в круглосуточных стационарах.

«Кроме того, во всех медицинских организациях введен обязательный масочный режим», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что пензенцам, посещающим поликлиники, также рекомендуется использовать медицинские маски.

По информации Роспотребнадзора, с начала 2020 года в Пензенской области лабораторно подтверждено пять случаев гриппа. Четверо заболевших не были привиты.

Отмечается рост заболеваемости ОРВИ. За неделю зарегистрировано свыше 2 тыс. случаев.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе предъявлено обвинение фигурантам дела о предновогоднем грабеже В Пензенской области с начала года зарегистрировано пять случаев гриппа
В Кузнецке организована проверка по факту гибели пассажира иномарки в ДТП с фурой Женщина лишилась 165 тыс. рублей в надежде заработать на торговле бинарными опционами
Руслан Бибарсов выступит на чемпионате России по греко-римской борьбе В Пензенской области участковые отчитаются о своей работе перед жителями
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама