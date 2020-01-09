В пензенских больницах введены ограничения в связи с гриппом и ОРВИ Медицина

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Медицинские организации Пензенской области перешли с 9 января на особый режим работы в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, введены ограничения на посещение родственниками пациентов, проходящих лечение в круглосуточных стационарах.

«Кроме того, во всех медицинских организациях введен обязательный масочный режим», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что пензенцам, посещающим поликлиники, также рекомендуется использовать медицинские маски.

По информации Роспотребнадзора, с начала 2020 года в Пензенской области лабораторно подтверждено пять случаев гриппа. Четверо заболевших не были привиты.

Отмечается рост заболеваемости ОРВИ. За неделю зарегистрировано свыше 2 тыс. случаев.