В Пензе появился первый в России аппарат для дробления камней без операции и анестезии Медицина

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Первый в России аппарат «PiezoLith 3000 Plus» для дистанционной ударно-волновой литотрипсии, позволяющий дробить камни в почках и мочеточниках без проведения операции и применения анестезии, приобретен пензенской областной больницей имени Н.Н. Бурденко почти за 47 млн. рублей. Об этом журналистам сообщил заведующий урологическим отделением облбольницы Михаил Миронов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Европе эти аппараты широко распространены, но в России поступил после Нового года первый», — пояснил он.

Михаил Миронов выразил уверенность в том, что впредь в стране приоритет будет отдан именно таким системам, поскольку они обладают целым рядом преимуществ.

В их числе врач-уролог назвал возможность в короткие сроки разрушить камни размером до 1,5 см и вывести их в виде мелких фрагментов наружу без применения хирургических методик, отсутствие ограничений по возрасту и весу пациентов, безболезненность процедуры, а также долговечность оборудования, которое можно эксплуатировать беспрерывно, поскольку оно не перегревается.

«У него новая система ударной волны с помощью пьезоэлектрических датчиков, которые позволяют генерировать ударную волну в организме человека фокусировано, без внешнего болевого воздействия снаружи», — сказал завотделением.

По словам Михаила Миронова, ранее в год в больнице выполнялось примерно 400 дроблений, при этом пациенты были вынуждены ждать процедуры до восьми месяцев, поскольку старый аппарат не выдерживал большой нагрузки — он полностью выработал свой ресурс, при этом такая модель уже снята с производства.

«В настоящий момент, я думаю, нам удастся полностью ее [очередь] ликвидировать, и пациентам не нужно будет уезжать в другие регионы», — отметил он.

Михаил Миронов уточнил, что одна процедура теперь длится не более 45 минут.

Говоря о камнях размером более 2 см, уролог выразил мнение, что их также можно дробить данным способом, но необходимо учитывать последствия, в том числе образование большего количества фрагментов, которые могут закупоривать мочеточник — на этот случай в арсенале врачей есть другие методики.