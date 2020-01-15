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В Пензе для диагностики онкологии начали использовать новое оборудование за 70 млн. рублей

15:17 | 15.01.2020 | Медицина

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Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Комбинированная система однофотонной эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии Symbia Intevo Bold стоимостью 70 млн. рублей, приобретенная за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», введена в эксплуатацию в пензенском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензе для диагностики онкологии начали использовать новое оборудование за 70 млн. рублей

Фото: Health.pnzreg.ru

По данным ведомства, новое оборудование производства компании Siemens сочетает в себе преимущества гамма-камеры и мощность 16-срезового КТ-сканера, что позволяет вывести диагностику онкозаболеваний на качественно новый уровень.

Как пояснил заведующий радиологическим отделением онкодиспансера Александр Зиновьев, сфера применения комбинированной системы достаточно широка.

«ОФЭКТ-КТ — это эффективный метод диагностики злокачественных опухолевых заболеваний молочных желез, легких, органов брюшной полости и малого таза, а также их метастазов в лимфатических узлах и костях», — сказал он.

По словам рентгенолога Яны Чернышенко, такое исследование позволяет определить аномально протекающие биохимические процессы в опухолевых клетках, когда анатомические и морфологические изменения еще не видны и не могут быть выявлены с помощью методов классической лучевой диагностики — рентгенографии или КТ.

«С помощью методов радионуклидной диагностики сегодня мы можем диагностировать опухоли размерами менее 1 см», — уточнила она.

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