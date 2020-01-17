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В онкодиспансере Пензы введен в эксплуатацию аппарат для брахитерапии за 68 млн. рублей

17:38 | 17.01.2020 | Медицина

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Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Аппарат для проведения брахитерапии стоимостью около 68 млн. рублей, приобретенный за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», введен в эксплуатацию в пензенском областном онкологическом диспансере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В онкодиспансере Пензы введен в эксплуатацию аппарат для брахитерапии за 68 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Брахитерапия — вид радиотерапии, при которой источник излучения вводится внутрь пораженного органа в непосредственной близости к очагу опухоли. В отличие от дистанционного облучения, подобная терапия позволяет минимизировать воздействие на здоровые смежные ткани организма», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что современное оборудование имеет ряд преимуществ, поскольку есть возможность дистанционно контролировать перемещение радиоактивного источника и дозу, направляемую на очаг, а также лечить онкозаболевания различных локализаций.

«Появившаяся на вооружении пензенских онкологов новинка уже отлично зарекомендовала себя в российской клинической практике», — подчеркнули в Минздраве.

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