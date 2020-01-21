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Форум «InnoMed» планируется провести в Пензе в сентябре

18:20 | 21.01.2020 | Медицина

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Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. VII всероссийский форум в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoМed-2020» планируется провести в Пензе в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики региона.

Форум «InnoMed» планируется провести в Пензе в сентябре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, его основной темой будет ортопедия.

Одним из ключевых событий предстоящего форума станет международная научно-практическая конференция, посвященная новым технологиям в травматологии и ортопедии.

Также состоится пленарное заседание с участием федеральных экспертов и представителей научного сообщества.

Кроме того, в рамках мероприятия будет работать выставка медицинской продукции, пройдут лекции, семинары, мастер-классы и экскурсии на производства.

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