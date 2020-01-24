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Вихрев сменил Кислова на посту директора Пензенского института усовершенствования врачей

19:39 | 24.01.2020 | Медицина

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Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Денис Вихрев сменил Александра Кислова на посту директора Пензенского института усовершенствования врачей, являющегося филиалом Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ.

Вихрев сменил Кислова на посту директора Пензенского института усовершенствования врачей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте учреждения, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Александр Кислов продолжит работу в институте в качестве заместителя директора по региональному здравоохранению.

Его преемник — кандидат медицинских наук Денис Вихрев — вошел в состав совета ректоров вузов Пензенской области, очередное заседание которого состоялось 23 января.

Обращаясь к собравшимся, он сказал, что намерен продолжать традиции, заложенные его предшественником.

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