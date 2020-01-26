Ветеран пензенского здравоохранения Николай Ненашев умер на 75-м году жизни Медицина

Пенза, 26 января 2020. PenzaNews. Ветеран пензенского здравоохранения, бывший главный врач земетчинской районной больницы Николай Ненашев скончался на 75-м году жизни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Прощание с ним пройдет в ритуальном зале клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в понедельник, 27 января, с 12.00 до 13.00», — уточнили в ведомстве.

Коллектив министерства от лица всей медицинской общественности региона выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ненашев Николай Алексеевич родился в Куйбышевской области.

В 1971 году окончил Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. Ульянова.

В 1972 году переехал в Земетчинский район Пензенской области, где стал работать в районной больнице. В разные годы трудился заведующим поликлиникой, хирургом, заместителем главного врача по лечебной части.

В 1982 году возглавил земетчинскую районную больницу. Проработал на посту главного врача более 17 лет. За это время были построены и введены в эксплуатацию трехэтажный терапевтический корпус, отдельные неврологический, инфекционный и патологоанатомический корпуса, а также вспомогательные здания.

В 1986 году Николай Ненашев был отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

С 1999 по 2010 годы возглавлял санитарную службу Земетчинского района.

Затем до 2015 года работал врачом-статистиком в земетчинской больнице.