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В Пензе с подозрением на коронавирус госпитализировали гражданина Китая

13:20 | 28.01.2020 | Медицина

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Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Врачи приняли решение о госпитализации в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи гражданина Китая из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщила заместитель главврача учреждения, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева в интервью телеканалу «Россия 24. Пенза».

В Пензе с подозрением на коронавирус госпитализировали гражданина Китая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обращение было. Был доставлен к нам бригадой скорой помощи с высокой температурой и с признаками респираторной вирусной инфекции. Нетяжелый. Конечно, была заподозрена изначально коронавирусная инфекция, но в первые сутки этот диагноз был снят», — сказала она.

Джамиля Курмаева уточнила, что пациент чувствует себя хорошо.

«Конечно, вероятность завоза данной инфекции на территорию Пензенской области очевидна, поскольку у нас есть и студенты из Китая, есть трудовые мигранты, ну и жители региона тоже нередко выезжают в эту страну», — пояснила заместитель главврача центра специализированных видов медпомощи.

По ее словам, все пациенты с подозрением на коронавирус подлежат обязательной госпитализации, поскольку данная инфекция является особо опасной.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, по состоянию на 27 января в Китае официально подтверждено 2 тыс. 823 случая заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Более 80 человек умерли.

В России больных новой коронавирусной инфекцией не выявлено.

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