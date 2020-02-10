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Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области остается ниже эпидпорога

15:50 | 10.02.2020 | Медицина

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Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области остается ниже эпидпорога. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 10 февраля.

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области остается ниже эпидпорога. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 3 по 9 февраля 2020 года зарегистрировано 4 тыс. 59 случаев ОРВИ. [...] Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 52,2%», — отметили в ведомстве.

В управлении добавили, что с начала эпидсезона лабораторно подтвержден 401 случай гриппа.

«В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ на карантин закрыто 103 класса в 24 школах Пензы, а также полностью — школа-интернат №1. По районам области закрывали 37 классов в 13 школах и три школы полностью: в Евлашево и Ульяновке — с 5 по 8 февраля, а также в Пачелме — с 31 января по 6 февраля», — сказали в Роспотребнадзоре.

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