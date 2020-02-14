В Пензе из перинатального центра выписана первая двойня, рожденная после ЭКО Медицина

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Первая двойня, рожденная после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), выписана из перинатального центра пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в пятницу, 14 февраля.

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«Мы надеемся, что эти малыши будут самыми счастливыми, вырастут большими и сильными. Пусть их жизнь будет яркой и прекрасной», — сказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, обращаясь к родителям младенцев.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, врачи пензенского перинатального центра начали проводить ЭКО в апреле 2019 года. За этот период выполнено 42 процедуры, в результате которых беременность наступила у 16 женщин.

Всего в 2019 году процедура ЭКО проведена 900 жительницам Пензенской области в 37 специализированных клиниках России, входящих в структуру ОМС.

В 2020 бесплатно воспользоваться такой возможностью смогут примерно 950 жительниц региона.