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В Пензе из перинатального центра выписана первая двойня, рожденная после ЭКО

14:06 | 14.02.2020 | Медицина

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Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Первая двойня, рожденная после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), выписана из перинатального центра пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в пятницу, 14 февраля.

В Пензе из перинатального центра выписана первая двойня, рожденная после ЭКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы надеемся, что эти малыши будут самыми счастливыми, вырастут большими и сильными. Пусть их жизнь будет яркой и прекрасной», — сказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, обращаясь к родителям младенцев.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, врачи пензенского перинатального центра начали проводить ЭКО в апреле 2019 года. За этот период выполнено 42 процедуры, в результате которых беременность наступила у 16 женщин.

Всего в 2019 году процедура ЭКО проведена 900 жительницам Пензенской области в 37 специализированных клиниках России, входящих в структуру ОМС.

В 2020 бесплатно воспользоваться такой возможностью смогут примерно 950 жительниц региона.

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