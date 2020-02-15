Названо количество больных раком детей в Пензенской области Медицина

Пенза, 15 февраля 2020. PenzaNews. 191 ребенок в возрасте до 14 лет состоял на учете в Пензенской области в 2018 году в связи с наличием злокачественного новообразования. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата по случаю Международного дня детей, больных раком (International Childhood Cancer Day), который отмечается 15 февраля.

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В нем добавляется, что в 2017-м больных раком детей в возрасте до 14 лет было меньше — 181 человек, а данные за 2019 год пока не обобщены.

«В 2018 году преобладающими формами рака у впервые заболевших детей являлись злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной тканей — 62,5%», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что всего новообразования были выявлены у 924 детей в возрасте до 14 лет, в том числе злокачественные — у 32.

По информации Росстата, в 2018 году число детей, больных раком, достигло в России рекордного уровня. На диспансером учете находились 26 тыс. 955 детей со злокачественными новообразованиями, в том числе 21 тыс. 248 — в возрасте до 14 лет.

В 2008 году их было 16 тыс. 626, в том числе 12 тыс. 457 — в возрасте до 14 лет.

В Пензенской области в 2018 году на учете состояли 255 детей, больных раком, в том числе 191 — в возрасте до 14 лет.

В 2008 году их было 173, в том числе 129 — в возрасте до 14 лет.